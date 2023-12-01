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Президент «Атлетико» Сересо: мы ведём переговоры о продлении контракта с Гризманном

Президент «Атлетико» Сересо: мы ведём переговоры о продлении контракта с Гризманном
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что на текущий момент клуб ведёт переговоры с нападающим «матрасников» Антуаном Гризманном о пролонгации с ним трудового соглашения.

«Мы ведём переговоры о продлении контракта с Антуаном Гризманном, и мы очень уверены в себе. Переговорный процесс идёт полным ходом», — приводит слова Сересо журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, действующее трудовое соглашение французского нападающего с «Атлетико» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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