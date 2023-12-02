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Антуан Гризманн признан лучшим игроком ноября в чемпионате Испании

Антуан Гризманн признан лучшим игроком ноября в чемпионате Испании
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Пресс-служба испанской Примеры на своём официальном сайте объявила, что французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим игроком чемпионата по итогам ноября.

В прошедшем месяце 32-летний футболист принял участие во всех трёх встречах своей команды в Ла Лиге, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В ноябре «Атлетико» уступил «Лас-Пальмасу» (1:2), обыграл «Вильярреал» (3:1) и «Мальорку» (1:0). Сейчас подопечные Диего Симеоне находятся на третьей позиции чемпионата Испании по футболу, набрав 31 очко после 13 проведённых матчей.

Другими кандидатами на награду лучшего игрока ноября были Борха Майораль («Хетафе»), Анте Будимир («Осасуна»), Артём Довбик («Жирона») и Айосе Перес («Бетис»).

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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