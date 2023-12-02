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«Ювентус» вырвал победу у «Монцы», забив на 90+4-й минуте

«Ювентус» вырвал победу у «Монцы», забив на 90+4-й минуте
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Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Монца» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. «Ювентус» одержал победу со счётом 2:1.

На 11-й минуте нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не реализовал пенальти. Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио смог отбить и второй удар форварда. Но уже через минуту счёт открыл полузащитник гостей Адриен Рабьо после подачи Ханса Николусси Кавильи с углового. На 90+1-й минуте ответный мяч забил полузащитник хозяев Валентин Карбони. Победу «Ювентусу» принёс защитник Федерико Гатти, который отличился на 90+4-й минуте.

«Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка после 14 матчей. «Монца» находится на 10-й строчке, заработав 18 очков.

Италия - Серия А . 14-й тур
01 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Рабьо – 12'     1:1 Карбони – 90+2'     1:2 Гатти – 90+4'    
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