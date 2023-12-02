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«Я был зол на него». Месси — об игнорировании Левандовского на чемпионате мира 2022 года

«Я был зол на него». Месси — об игнорировании Левандовского на чемпионате мира 2022 года
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Линель Месси рассказал, почему он не пожал руку форварду польской национальной команды Роберту Левандовскому во время их очного матча на чемпионате мира 2022 года (0:2).

«Меня расстроило его заявление после моей победы на «Золотом мяче» в 2021 году, ведь когда я его выиграл, я сказал то, что действительно чувствовал. То, как он высказался обо мне после этого, меня встревожило. Потом мы пересеклись с ним, поговорили и пришли к выводу, что это было недоразумение.

Я проигнорировал его на поле, потому что был зол и считал, что его слова не соответствуют действительности. Он был возбуждён. Но потом мы много говорили с ним о «Барселоне», городе, и всё завершилось благополучно», — приводит слова Месси ESPN.

Напомним, в своей речи после вручения «Золотого мяча» — 2021 Месси сказал, что Левандовски также заслужил эту награду. Однако позже польский футболист усомнился в искренности слов аргентинца, что задело Месси.

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