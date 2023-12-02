Сергей Семак рассказал, что изменилось в российском судействе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался на тему судейства в России.

«С бровки моменты воспринимаются более эмоционально, чем потом при просмотре повторов. Иногда судьи тоже ошибаются. Мне кажется, что в последнее время стало больше спорных ситуаций, касающихся трактовки тех или иных эпизодов», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» после 16 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) нынешнего сезона располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко.

В следующем матче петербургская команда сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 3 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16:30 мск.

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