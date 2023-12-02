Вагнер Лав подтвердил свой уход из «Спорт Ресифи»

Нападающий «Спорт Ресифи» Вагнер Лав подтвердил свой уход из бразильского клуба.

«Сегодня я прощаюсь с одним словом: благодарность. Я благодарю «Ресифи» за предоставленную мне возможность снова играть в родной стране. Вся команда была мне как семья, и вместе мы боролись до последней секунды ради общих целей. Отдельное спасибо болельщикам, которые с момента моего приезда всегда принимали меня с большой любовью. Я всё ещё здесь и болею за то, чтобы команда вернулась на свое законное место. Всем ещё раз: «спасибо», — написал Вагнер Лав в одной из социальных сетей.

Всего в текущем сезоне Вагнер Лав провёл 60 матчей за «Спорт Ресифи», в которых забил 23 гола и сделал семь результативных передач.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В «Спорт Ресифи» 39-летний бразильский нападающий перешёл в 2022 году.