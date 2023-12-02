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Шведский форвард Нюгрен во второй раз стал лучшим игроком недели в Лиге конференций

Нападающий датского «Норшелланна» Беньямин Нюгрен признан лучшим игроком по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Шведский форвард вышел на замену в перерыве матча с «Фенербахче» (6:1) и оформил хет-трик.

Ранее Нюгрен признавался лучшим игроком недели по итогам 2-го тура группового этапа турнира, когда сделал дубль в ворота «Лудогорца».

На звание лучшего на этой неделе также номинировались полузащитник братиславского «Слована» Юрай Куцка, нападающие Тиаго Родригеш из «Брюгге» и Амаль Пеллегрино из «Будё-Глимт». Каждый из них сделал по дублю в матчах 5-го тура.

По итогам предыдущих туров звание лучшего футболиста недели в Лиге конференций также выигрывали Звеномир Кожулж («Зриньски»), Эрик Жуниор Эбимбе («Айнтрахт» Ф) и Гифт Орбан («Гент»).