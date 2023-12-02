Аллегри отреагировал на лидерство «Ювентуса» в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу туринской команды в матче с «Монцей» в чемпионате Италии (2:1).

«Мы одержали важную победу над сильным соперником. Мы действовали агрессивно, были близки к тому, чтобы вести 2:0 в первом тайме. Карбони в концовке забил нам странноватый гол, но парни хорошо отреагировали.

Выигрывать нелегко, мы осознаем свои пределы. Нужно дать восстановиться Данило, Локателли, Алексу Сандро. Эта команда делает важные вещи, и нам нельзя останавливаться, если мы хотим оставаться во главе таблицы

«Наполи» ещё может вернуться в гонку, как и «Милан». Чемпионат длинный. Надо пользоваться моментом. Этим парням нужно помогать, поддерживать их, потому что они делают важные вещи. Наша цель – вернуться в Лигу чемпионов», – приводит слова Аллегри Eurosport.

«Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка после 14 матчей.