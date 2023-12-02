«Акрон» расторг контракты с двумя тренерами и полузащитником

Тольяттинский «Акрон» покидают тренеры Михаил Семёнов и Шалва Керашвили, сообщает официальный сайт клуба. Контракты с ними расторгнуты по соглашению сторон.

«Специалисты пришли в клуб в сентябре 2022 года вместе с Евгением Калешиным и внесли весомый вклад в исторические результаты «Акрона» в прошлом розыгрыше FONBET Кубка России.

ФК «Акрон» благодарит тренеров за добросовестный труд и желает им успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

Также «Акрон» и полузащитник Владимир Азаров пришли к решению о расторжении трудового договора по обоюдному согласию.

Атакующий хавбек выступал за тольяттинцев с июня 2021 года. За это время он принял участие в 69 матчах Первой лиги и в 10 в Кубке России. Азаров записал на свой счёт в «Акроне» семь забитых мячей и столько же голевых передач.

Ранее клуб неожиданно расторг контракт с главным тренером Евгением Калешиным. Тольяттинцы занимают третье место в Первой лиги с 35 очками после 20 матчей.