«Мы должны верить, что сможем попасть в ЛЧ». Почеттино — о целях «Челси» на остаток сезона

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о целях лондонского клуба на сезон в преддверии матча АПЛ с «Брайтоном», который состоится 3 декабря.

«Мы должны верить, что всё ещё можем попасть в Лигу чемпионов. Будет трудно. Самое главное — фокусироваться на сегодняшнем и завтрашнем дне, а не сразу на концовке сезона. Это то над чем мы работали на этой неделе»,— приводит слова Почеттино Evening Standard.

Напомним, матч «Челси» — «Брайтон» начнётся в 17:00 мск.

В прошлом туре лондонцы разгромно уступили «Ньюкаслу» — 1:4. После 13 туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 23 очка и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Челси» заработал 16 очков и расположился на 10-й строчке.