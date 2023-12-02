Почеттино рассказал о состоянии Нкунку и других травмированных игроках «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии травмированных футболистов в преддверии матча АПЛ с «Брайтоном», который состоится 3 декабря.

«Новостей не много. Я не думаю, что кто-то из травмированных сможет вернуться, хотя мы думали иначе. Мы посмотрим, сможем ли провести ещё одну тренировочную сессию и оценить готовность игроков.

Нкунку и Лавия? Мы должны оценить их состояние и только потом что-то решать. Они близки к возвращению. Но принимать решение мы будем перед матчем. С Лавией сложнее, но с Кристофом может быть скоро определимся.

Рис Джеймс? Шаг за шагом он набирает форму. Он явно подустал, когда получил вторую желтую в последнем матче. Он понял, что он не в лучшей форме. Рис очень старается. И ему очень жаль, что он удалился»,— приводит слова Почеттино Evening Standard.