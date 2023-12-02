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«Вопрос не в технологии, а в том, кто ею управляет». Маурисио Почеттино — о VAR

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказал своё мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR) в преддверии матча АПЛ с «Брайтоном», который состоится 3 декабря.

«Вопрос не в технологии, а в том, кто ею управляет. Это самое сложное»,— приводит слова Почеттино Evening Standard.

Напомним, матч «Челси» — «Брайтон» начнётся в 17:00 мск.

В прошлом туре лондонцы разгромно уступили «Ньюкаслу» — 1:4. После 13 туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 23 очка и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Челси» заработал 16 очков и расположился на 10-й строчке.

Маурисио Почеттино возглавил лондонский «Челси» в летнее межсезонье. Ранее специалист работал с «ПСЖ»," Тоттенхэмом" и другими клубами.