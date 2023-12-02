Моуринью жёстко раскритиковал игроков «Ромы» после ничьей с «Серветтом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Серветтом» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Есть несколько игроков, которые сидят на скамейке запасных, и выходят на замену в Серии А с отличным настроением, а в Лиге Европы, особенно на выездных играх, они выходят с таким инертным отношением, словно они не привыкли к роли запасного, поэтому они вообще не усиливают игру.

Я, честно говоря, не понимаю этого. Я провёл 150 игр в Лиге чемпионов. Эти матчи были гораздо важнее, но моя мотивация в Лиге Европы всё равно бьет через край. Кажется, что до сих пор есть игроки, у которых нет истории в еврокубках и выходят они на них не напрягаясь.

Есть те, кто выкладывается на полную в течение всего матча, и есть те, кто считает себя выше Лиги Европы. Есть люди, которые чувствуют себя комфортно с таким несерьёзным подходом и мы все платим за это результатами», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

После пяти туров «Рома» занимает второе место с 10 очками в группе G со «Славией» (12), «Серветтом» (5) и «Шерифом» (1).