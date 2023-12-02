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Моуринью: не могу, как Гвардиола, выгонять неугодных мне футболистов и менять их другими

Моуринью: не могу, как Гвардиола, выгонять неугодных мне футболистов и менять их другими
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Серветтом» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы заявив, что не будет наказывать футболистов своей команды за потерю очков.

«Никто не понесет наказание. Гвардиола может себе это позволить – если он не доволен футболистом, он выгоняет его и выбирает другого. Я не могу этого сделать. Я могу только нагружать игроков каждый день на тренировках, чтобы выжать максимум из них.

У нас есть некоторые игроки, которые не имеют ответственности, они не хотят доказать мне, что готовы и должны играть больше.

Если они придут ко мне и попросят играть больше, я скажу: Что ты имеешь в виду играть больше? Ты будешь играть только тогда, когда другие игроки умрут». Это потому, что всегда, когда нам нужно потянуть команду за собой, это делают одни и те же футболисты», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

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