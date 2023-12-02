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Карло Анчелотти — о спаде «Реала»: мы знаем, что наступит трудный момент

Карло Анчелотти — о спаде «Реала»: мы знаем, что наступит трудный момент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста о возможном ухудшении результатов команды после Нового года.

«Будет ли спад в январе и феврале? Кто знает, не наступит ли спад завтра. Футбол меняется очень быстро. Хорошие периоды проходят, а плохие — наступают. Мы не можем спланировать это. Мы знаем, что трудный момент наступит, но должны сделать всё возможное, чтобы продолжить ту положительную динамику, которую имеем сейчас», — цитирует итальянского тренера официальный сайт клуба.

Карло Анчелотти возглавляет «Реал» Мадрид с 2021 года. Под его руководством «сливочные» становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу.

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