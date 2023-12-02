Экс-тренер сборной Украины Сабо: Анчелотти нужно следить за своим языком

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением, имел ли право главный тренер «Реала» Карло Анчелотти публично говорить, что, по сути, не рассчитывает на Андрея Лунина как на основного голкипера.

«Никогда. Тренер не имеет права такое говорить. Нужно следить за своим языком и всегда думать о последствиях. У меня было очень много вопросов к Шовковскому после его вопиющей ошибки в матче против Словении, но я ему не сказал ни слова по сегодняшний день. Потому что знал, что это может убить его психологически.

Анчелотти не имел права говорить об этом публично. Если он хотел сказать Лунину, что не рассчитывает на него, надо было вызвать его на индивидуальный разговор, чтобы никто об этом не знал и не слышал.

После такого Лунин может хуже работать на тренировках, не спать, потому что постоянно переживает. Я вообще не понял, почему «Реал» подписал Кепу. Он что, творил чудеса в воротах? Нет. Его взяли потому, что он испанец. Думаю, там не тренер, а президент настоял на его подписании, потому что испанцы любят своих. Лунин точно не слабее Кепы, а в некоторых моментах и превосходит его. Я не знаю, почему Анчелотти не рассматривает Андрея первым вратарём», — цитирует Сабо «Спорт-экспресс» на Украине.

Напомним, в одном из недавних интервью Анчелотти заявил, что главная цель Лунина — быть готовым заменить Кепу.