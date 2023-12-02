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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 17-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 17-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 2 декабря, матчем «Факел» — «Балтика» стартует 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

В 17-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

2 декабря, суббота:

«Факел» — «Балтика» (Воронеж, 14:00 мск);
«Сочи» — «Крылья Советов» (Сочи, 16:30 мск);
«Пари Нижний Новгород» — «Урал» (Нижний Новгород, 19:30 мск).

3 декабря, воскресенье:

ЦСКА — «Ростов» (Москва, 14:00 мск);
«Краснодар» – «Оренбург» (Краснодар, 16:30 мск);
«Локомотив» – «Зенит» (Москва, 16:30 мск);
«Ахмат» — «Спартак» (Грозный, 19:00 мск).

4 декабря, понедельник:

«Рубин» – «Динамо» (Казань, 19:30 мск).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар» (32), третье — московское «Динамо» (28).

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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