Чемпионат России по футболу: расписание матчей 17-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 2 декабря, матчем «Факел» — «Балтика» стартует 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
В 17-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
2 декабря, суббота:
«Факел» — «Балтика» (Воронеж, 14:00 мск);
«Сочи» — «Крылья Советов» (Сочи, 16:30 мск);
«Пари Нижний Новгород» — «Урал» (Нижний Новгород, 19:30 мск).
3 декабря, воскресенье:
ЦСКА — «Ростов» (Москва, 14:00 мск);
«Краснодар» – «Оренбург» (Краснодар, 16:30 мск);
«Локомотив» – «Зенит» (Москва, 16:30 мск);
«Ахмат» — «Спартак» (Грозный, 19:00 мск).
4 декабря, понедельник:
«Рубин» – «Динамо» (Казань, 19:30 мск).
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар» (32), третье — московское «Динамо» (28).