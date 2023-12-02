Иван Таранов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Зенит»

Бывший футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Встреча состоится завтра, 3 декабря. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» уступил «Динамо» в Кубке, но там всё равно подбор футболистов таков, что в Кубке они могут играть одним составом, а в чемпионате — другим. Думаю, «Зенит» в большей степени делает ставку на чемпионат. «Локомотиву» будет очень непросто, если учесть потери. Моё предпочтение в предстоящем матче отдаётся «Зениту», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка за 16 матчей. «Локомотив» (25) находится на восьмой строчке.