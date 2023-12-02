Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Таранов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Зенит»

Иван Таранов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Зенит»
Комментарии

Бывший футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Встреча состоится завтра, 3 декабря. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» уступил «Динамо» в Кубке, но там всё равно подбор футболистов таков, что в Кубке они могут играть одним составом, а в чемпионате — другим. Думаю, «Зенит» в большей степени делает ставку на чемпионат. «Локомотиву» будет очень непросто, если учесть потери. Моё предпочтение в предстоящем матче отдаётся «Зениту», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка за 16 матчей. «Локомотив» (25) находится на восьмой строчке.

Материалы по теме
10 самых интригующих матчей 2 и 3 декабря. Дзюба против «Зенита», топ-игры АПЛ и другие
Рейтинг
10 самых интригующих матчей 2 и 3 декабря. Дзюба против «Зенита», топ-игры АПЛ и другие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android