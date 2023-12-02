Защитник ЦСКА Егор Носков оценил аренду в ульяновскую «Волгу»

Защитник ЦСКА Егор Носков, выступающий на правах аренды в ульяновской «Волге», оценил первую часть сезона-2023/2024. Носков вернётся в ЦСКА после завершения сезона.

«Безусловно, этот отрезок дал мне очень многое. Я чувствую, как становлюсь сильнее от игры к игре. Чувствую, что возмужал. Игры во Второй лиге позволяют мне прогрессировать, поскольку это, по сути, одни из первых моих шагов во взрослом футболе. Может, где-то результат в последние месяцы был не самым лучшим, но в целом и я, и команда показывали достойный футбол, за который не стыдно.

В составе ЦСКА, весной, я редко выходил на поле. Сейчас в «Волге» играю постоянно. Считаю, что постоянная игровая практика приносит больше пользы. Безусловно, даже тренируясь с такими качественными исполнителями, которые есть в ЦСКА, ты прогрессируешь. Но когда играешь — это другое. И без игровой практики тяжело.

Я проанализировал ситуацию и понял, что если бы остался, то получал бы совсем немного игровой практики. Посоветовался с главным тренером ЦСКА. И мы пришли к выводу, что мне будет лучше, полезнее получить игровую практику. И я чувствую, что она уже приносит плоды», — приводят слова Носкова «Известия».