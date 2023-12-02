«Не знаю, что у него на уме». Президент «Атлетико» — о Жоау Феликсе

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о вингере «матрасников» Жоау Феликсе, который в нынешнем сезоне выступает в «Барселоне» на правах аренды в преддверии очного матча команд в испанской Примере (3 декабря).

«В силу различных обстоятельств его нет в «Атлетико». Не удивлюсь, если игра с нами будет важной для Жоау.

Многие игроки целуют эмблему (в минувшем матче Лиги чемпионов с «Порту» (2:1) Феликс забил гол, после чего показал трибунам эмблему каталонского клуба. — Прим. «Чемпионата»). Я не знаю, что у него сейчас на уме, ведь прошло два года с тех пор, как я в последний раз разговаривал с ним. Но если он целует эмблему «Барселоны», то это потому, что он испытывает такие чувства к этому клубу», — приводит слова Сересо Sport.es.

Матч «Барселона» — «Атлетико» Мадрид начнётся в 23:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.