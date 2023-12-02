Александр Головин объяснил, почему сейчас он находится на пике формы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, почему в данный момент он пребывает в отличных игровых кондициях.

«Почему я сейчас на пике формы? Это довольно просто объяснить. Когда команда играет хорошо, вполне логично, что я тоже оказываюсь в наилучших условиях, которые позволяют показывать уверенную игру. В этом сезоне нам удалось провести много хороших матчей, и в нападении у нас всё получается. Так что это одна из причин, в силу которых у меня такие успешные показатели в игре на острие, как с точки зрения забитых мячей, так и в том, что касается результативных передач.

Нужно также отметить, что в физическом плане я нахожусь в отличной форме, при том что в прошлом сезоне ситуация была схожая. Я больше работаю как на поле, так и за его пределами, и на тренировках тоже выкладываюсь на полную. Я чувствую, что должен выкладываться больше, чем раньше, особенно ради того, чтобы помогать юным товарищам по команде и вселять в них уверенность в своих силах», — приводит слова Головина официальный сайт «Монако».