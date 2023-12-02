Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран рассказал, какое место «Пари НН» в таблице его устроит

Сергей Юран рассказал, какое место «Пари НН» в таблице его устроит
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о положении клуба в турнирной таблице Российской Премьер‑Лиги. Нижегородцы занимают девятое место. Команда набрала 21 очко за 16 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит», который заработал 33 очка.

«Поверьте, девятое место меня не устраивает. Вот шестое или пятое меня устроит… Футболисты «Пари НН» это знают, я им это доношу», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» на своём поле сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча на стадионе «Нижний Новгород» состоится сегодня, 2 декабря. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме
Юран: кто принимает решение играть в декабре в такую погоду? Ещё и спиртное нельзя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android