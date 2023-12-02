Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00

«Факел» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга чемпионата России «Балтика» дома обыграла «Факел» со счётом 2:1. В свои ворота мяч отправил защитник «Факела» Василий Черов, ещё один гол на счету Тамерлана Мусаева. В составе гостей отличился Вячеслав Якимов.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

Материалы по теме
День тренерских противостояний в РПЛ! Игнашевич против Ташуева — в первом же матче. LIVE
Live
День тренерских противостояний в РПЛ! Игнашевич против Ташуева — в первом же матче. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android