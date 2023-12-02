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Александр Головин: упорно работаю над тем, чтобы свести к минимуму количество травм

Александр Головин: упорно работаю над тем, чтобы свести к минимуму количество травм
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что сосредоточен над тем, чтобы максимально сократить риск повреждений.

«Последние полтора года я упорно работал над тем, чтобы свести к минимуму количество травм и максимально уберечь себя от мышечных повреждений, которые преследовали меня в прошлом. В этом сезоне я продолжил двигаться в том же направлении. Мы провели качественную предсезонную подготовку, что также положительно повлияло на мою текущую форму.

Я всегда стараюсь держать себя в форме, чтобы хорошо выступать на поле. Честно говоря, в личной жизни у меня мало что изменилось, потому что я и так всегда был сосредоточен на футболе. Повторюсь, я стал больше работать над собой, чтобы максимально сократить риск повреждений», — приводит слова Головина официальный сайт «Монако».

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