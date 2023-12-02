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Полузащитник «Барселоны» может перейти в клуб из Саудовской Аравии или МЛС

Полузащитник «Барселоны» может перейти в клуб из Саудовской Аравии или МЛС
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Опорный полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу может покинуть каталонский клуб в грядущее трансферное окно для того, чтобы перейти в клуб из Саудовской Аравии или МЛС. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети X (ранее Twitter).

32-летний футболист перешёл в стан сине-гранатовых из «Жироны» минувшим летом. В нынешнем сезоне Ромеу принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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