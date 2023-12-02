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Головин высказался о разгромном поражении в матче с «ПСЖ»

Головин высказался о разгромном поражении в матче с «ПСЖ»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал разгромное поражение в матче 13-го тура Лиги 1 с «ПСЖ». Парижане одержали победу со счётом 5:2.

«Это была сложная игра для нас, потому что нам противостояла одна из лучших команд в мире. Они играли очень хорошо, создали много моментов, что можно сказать и про нас, однако мы допустили слишком много индивидуальных ошибок, которые привели к пропущенным голам.

Эта игра осталась в прошлом. Мы изучили эту встречу на повторах, чтобы понять, что пошло не так, и извлечь уроки из своих ошибок, чтобы больше их не повторять. Сейчас мы всецело сосредоточены на ближайшем матче с «Монпелье», — приводит слова Головина официальный сайт «Монако».

Завтра, 3 декабря, в рамках 14-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» примет на своём поле «Монпелье». Встреча начнётся в 17:00 мск.

Франция - Лига 1 . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Монпелье
Монпелье
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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