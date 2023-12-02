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Защитник ЦСКА Егор Носков сравнил уровень РПЛ и Второй лиги

Защитник ЦСКА Егор Носков сравнил уровень РПЛ и Второй лиги
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Защитник ЦСКА Егор Носков, выступающий на правах аренды в ульяновской «Волге», сравнил уровень РПЛ и ЛЕОН--Второй лиги.

«Если честно, были сомнения, когда я переходил. Но, как оказалось, в плане футбола стало совсем не легче. Наоборот, понадобилось определённое время на адаптацию. Не сразу получилось войти в игру «Волги». Не показал с лёту хорошую игру. Наверное, есть у футбола во Второй лиге своя специфика, но в целом уровень вполне себе неплохой. Думаю, если команда из Второй лиги сойдётся в кубковой игре с командой РПЛ, то она сможет как минимум дать бой и доставить какие-то неприятности сопернику.

Ещё не заметил, чтобы в этом турнире были команды, выделяющиеся по уровню на фоне остальных. Из всех, с кем мы играли, никто не показал космическую игру, но никто и не провалился», — приводят слова Носкова «Известия».

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