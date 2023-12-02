«Локомотив» показал процесс подготовки газона к матчу с «Зенитом»

«Локомотив» в социальных сетях опубликовал фотографии подготовки газона стадиона «РЖД Арена» к матчу 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 3 декабря. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

Фото: ФК «Локомотив»

«Наши агрономы прикладывают все усилия, чтобы поле было в идеальном состоянии к завтрашней игре», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Локомотив»

В матче первого круга чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян. За «Зенит» забитым мячом отметился Матео Кассьерра.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 16 матчей. «Локомотив» (25) находится на восьмой строчке.