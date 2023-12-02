Матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион» может быть отменён из-за плохих погодных условий

Сегодня, 2 декабря, в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги в Мюнхене должны встретиться «Бавария» и «Унион», однако игра находится под угрозой срыва из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшаффл в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент футбольные власти Германии обсуждают целесообразность проведения матча в условиях сильного дождя со снегом. Их решение будет объявлено в ближайшее время.

Матч «Бавария» — «Унион» запланирован на 17:30 мск.

Напомним, после 12 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 32 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Бундеслиге «Унион» заработал семь очков и расположился на 18-й строчке.