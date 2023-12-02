Олег Романцев: пацаны из «Пари НН» пока не могут играть с грандами, трясутся

Бывший тренер сборной России по футболу Олег Романцев, занявший пост советника в клубе «Пари Нижний Новгород», считает, что футболисты нижегородской команды не уверены в себе.

«К сожалению, в играх с грандами и выездных матчах я вижу, что пацаны не уверены в себе. Наверное, долбить надо каждый день, что они не хуже тех или иных. Они пока не могут играть с грандами, трясутся, если можно так сказать», — сказал Романцев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 1 декабря, генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объявил о назначении Олега Романцева на пост советника клуба. Позже он рассказал, что идея пригласить прославленного российского футбольного деятеля пришла губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.