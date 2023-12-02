Экс-игрок «Барселоны» Тодибо: нам не разрешали трогать Месси на тренировках

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо рассказал об особенностях тренировочного процесса в «Барселоне», игроком которой он являлся с 2019 по 2021 год.

«В «Барселоне» нам было запрещено прикасаться к Месси на тренировках. Это звучит надуманно, но это правда. Мы должны были играть осторожно с ним. Но это нормально, ведь он лучший футболист команды, поэтому ты не хочешь причинить ему боль», — приводит слова Тодибо Marca со ссылкой на Ligue 1 Show.

Напомним, за период своего пребывания в каталонском клубе французский защитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Тодибо сыграл в 11 матчах Лиги 1, в которых отметился одной голевой передачей.

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