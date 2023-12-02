«Челси» в 2023 году набирает в среднем очко за матч в Премьер-лиге

Лондонский «Челси» за весь нынешний год провёл в чемпионате Англии 34 матча: 21 игру в сезоне-2022/2023 (4 победы, 7 ничьих, 10 поражений) и 13 матчей, на данный момент, в сезоне 2023/2024 (4/4/5). Как подсчитал Sky Sports, усреднённое количество очков «Челси» за матч в АПЛ в 2023 году – один балл.

Фото: Sky Sports

На этом отрезке с «Челси» поработали четыре тренера: Грэм Поттер (ушёл 2 апреля 2023 года), исполняющими обязанности были Бруно Сальтор (ушёл 5 апреля 2023 года) и Фрэнк Лэмпард, который покинул клуб в июне, уступив место Маурисио Почеттино.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков. Сегодня лондонцы сыграют против «Брайтона», который опережает их на шесть очков и находится на восьмой позиции.