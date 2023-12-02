«Жирона» — «Валенсия»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00 мск

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Сегодня, 2 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Примеры между каталонской «Жироной» и «Валенсией». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Валенсия» одержала победу над «Жироной» со счётом 1:0. Во втором круге каталонская команда оказалась сильнее — 1:0.

В данный момент «Жирона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу вместе с мадридским «Реалом». У обеих команд по 35 очков в 14 проведённых матчах. «Валенсия» находится на 10-й позиции, набрав 19 очков после аналогичного количества встреч.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.