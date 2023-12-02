Матч 13-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Унион» отменён из-за сильного снегопада в Мюнхене

Сегодня, 2 декабря, в Мюнхене должен был состояться матч 13-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Унион», однако Бундеслига приняла решение отменить и перенести эту игру из-за сильного снегопада.

«Встреча 13-го тура мюнхенской «Баварии» с берлинским «Унионом» перенесена из-за ненастной погоды в Баварии. «Альянц Арена» не может принять игру из-за сильного снегопада. Подробности о переносе матча будут опубликованы в ближайшее время», — сказано в заявлении на официальном сайте Бундеслиги.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за плохих погодных условий было приостановлено авиасообщение в местном аэропорту. Также сильный снегопад повлиял на функционирование железнодорожного транспорта в Мюнхене.

Напомним, после 12 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 32 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Бундеслиге «Унион» заработал семь очков и расположился на 18-й строчке.