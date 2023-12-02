Капитан «Балтики» Дудиев оценил дорогу до Воронежа и состояние поля

Капитан калининградской «Балтики» Аслан Дудиев рассказал о дороге до Воронежа, сложившейся тяжело. Также футболист оценил состояние газона на «Центральном стадионе профсоюзов» в преддверии матча 17-го тура РПЛ с «Факелом».

«На самом деле дорога тяжёлая. Ребята молодцы, все готовы, настроены на победу, несмотря на сложности. В Тамбове у нас не получилось приземлиться, прилетели в Москву, оттуда двумя автобусами добирались до Воронежа. Как говорится, чем сложнее, тем для нас лучше. Всё будет хорошо. Верьте в команду! «Балтика» — чемпион!

Поле в Воронеже? Надо отдать должное работникам. Когда мы выезжали, видел, что был большой слой снега на поле. Сейчас его убрали. Относительно к этому времени года — можно играть», — приводит слова Дудиева официальный телеграм-канал «Балтики».