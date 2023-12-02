«Барселона» может прекратить сотрудничество с Nike из-за размера спонсорского контракта

Руководство «Барселоны» готово разорвать многолетние деловые отношения со спортивным брендом Nike из-за неудовлетворения уровнем доходов, которые получает каталонский клуб от спонсорского контракта с американской компанией. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сотрудничество с Nike позволяет «Барселоне» пополнять бюджет на € 155 млн каждый сезон. Однако боссы сине-гранатовых считают, что эта сумма ниже рыночной. Подчёркивается, что каталонский клуб готов не разрывать отношения с американской компанией, если она пересмотрит условия их спонсорского соглашения. На текущий момент бренд New Balance проявляет заинтересованность в том, чтобы стать новым партнёром «Барселоны».

Каталонский клуб также недоволен некоторыми дизайнерскими решениями, принимаемыми Nike, и их подходом к работе с футболистами.

Напомним, «Барселона» сотрудничает с Nike с 1998 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.