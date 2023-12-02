Тихонов: Соболеву надо выходить и доказывать, что он очень нужен «Спартаку»

Бывший футболист Андрей Тихонов высказался о влиянии нападающего московского «Спартака» Александра Соболева на игру команды.

«Соболев имеет огромное влияние на игру «Спартака» впереди, потому что он высокий нападающий. Есть моменты нефутбольные, которые иногда удивляют. Например, падение в Оренбурге. Но в данный момент я считаю, что Соболев для «Спартака» незаменим. Здесь право выбора за тренером, какую тактику он выбирает. Если выбирает с Промесом, то это одна тактика. Но всё зависит от того, кто насколько готов. Что было у Соболева с Абаскалем, думаю, уже в прошлом. Александру надо выходить и доказывать, что он очень нужен команде», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.