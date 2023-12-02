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Гафин: от ЦСКА по Тюкавину никаких официальных писем не было, летом они задавали вопросы

Гафин: от ЦСКА по Тюкавину никаких официальных писем не было, летом они задавали вопросы
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что ЦСКА летом интересовался нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным.

«От ЦСКА по Тюкавину никаких официальных писем не было. Но летом они задавали нам вопросы, насколько это реалистично. Наша позиция по Тюкавину всегда была однозначна — мы хотим сохранить его для нашего клуба», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, вчера, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с молодым нападающим. Константину Тюкавину 21 год, за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.

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