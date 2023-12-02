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Егор Носков: ЦСКА по силам повторить результат прошлого сезона

Егор Носков: ЦСКА по силам повторить результат прошлого сезона
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Защитник ЦСКА Егор Носков, выступающий на правах аренды в ульяновской «Волге», оценил результаты армейцев в первой части сезона-2023/2024.

«Есть проблемы из-за того, что немало игроков основного состава отсутствуют из-за травм и дисквалификаций. В результате случаются обидные потери очков. Обойма футболистов ограничена, поэтому порой ЦСКА проседает, где-то не хватает везения. Все эти кадровые проблемы накладываются на то, что в РПЛ нет проходных игр, поэтому любая ошибка приводит к проблемам. Но в целом структура игры у команды есть, она понятна.

Считаю, что играет ЦСКА не хуже, чем в прошлом сезоне, когда выиграл Кубок и серебро чемпионата. Просто из-за потерь основных игроков не всегда это всё переходит в положительный результат. Но я уверен, что, когда в состав вернутся все выбывшие футболисты, станет лучше. И команде по силам повторить результат прошлого сезона», — приводят слова Носкова «Известия».

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