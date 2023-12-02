Чанов: ЦСКА знает, как играть с «Ростовом», но серия без побед может затянуться

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Ростовом». Матч пройдёт завтра, 3 декабря, и начнётся в 14:00 мск.

«У ЦСКА есть понимание, как надо играть с «Ростовом», потому что много очных встреч сыграно: игроки привыкли, а тренерский штаб знает проблемы и плюсы соперника. Все прекрасно понимают, что надо делать и против кого играют.

Серия без побед ЦСКА может затянуться и до зимнего перерыва, потому что мы видим, что происходит с армейцами, — короткая скамейка, травмы. Есть проблемные места и на поле: штрафная и перед ней, да и моменты надо использовать», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.