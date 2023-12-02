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Марцел Личка: если предложат тренировать сборную России, то откажу

Марцел Личка: если предложат тренировать сборную России, то откажу
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о потенциальном предложении возглавить сборную Чехии или России.

«Думаю, я не дорос до уровня сборной России. Честно, я об этом не думаю. Если бы мне пришло предложение возглавить сборную Чехии, я бы ответил отказом. Если предложат тренировать вашу национальную команду, тоже откажу. Пока что я хочу работать на клубном уровне, сконцентрирован на этой работе», – приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков после 16 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (33). В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» встретится с казанским «Рубином» 4 декабря.

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