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«Для нас лев не сильно страшен». Член совета директоров «Динамо» Гафин — о «Зените»

«Для нас лев не сильно страшен». Член совета директоров «Динамо» Гафин — о «Зените»
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможностях клуба побороться с «Зенитом» на дистанции в Российской Премьер-Лиге.

«В нашем клубном гимне есть строчка «тигры и львы», поэтому для нас лев не то чтобы сильно страшен. А что касается длительной дистанции, то думать нужно о ближайшем сопернике — «Рубине», в матче с которым мы должны забирать свои очки, чтобы идти к заветной цели. У нас для этого всё есть», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 16 матчей. «Динамо» находится на третьей строчке, заработав 28 очков. В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» встретится с казанским «Рубином» 4 декабря.

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