Полиция Бирмингема предъявила обвинения 46 фанатам, устроившим драку перед игрой ЛК

Полиция региона Уэст-Мидлендс выдвинула обвинения против 46 мужчин, являющихся фанатами футбольных клубов «Астон Вилла» и «Легия», в связи с их участием в драке с сотрудниками правоохранительных органов перед минувшем матчем этих команд в Лиге конференций (2:1). Об этом информирует Sky Sports.

Сообщается, что 43 мужчины обвинены в нарушении общественного порядка, двое — в нападении на сотрудников полиции, а ещё один — в хранении холодного оружия. Подчёркивается, что большая часть из этих людей являются поклонниками варшавской «Легии».

Сегодня, 2 декабря, должен состояться суд, на котором будут рассматривать эти дела. Однако полиция продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения с целью выявления новых участников беспорядков.

Отмечается, что в ходе драки с футбольными болельщиками пять сотрудников правоохранительных органов получили травмы.