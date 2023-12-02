Управляющий партнёр БК PARI: «Пари НН» будет тяжело с «Уралом» не по спортивным причинам

Управляющий партнёр букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев рассказал, что клубу «Пари Нижний Новгород» будет тяжело в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» не по спортивным причинам.

«Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом», и не по спортивным причинам. Кэфы уже начали движение, хотя пока и не так активно. Тем интереснее сегодня будет футбол смотреть!» — написал Сергеев в своём телеграм-канале.

Напомним, матч состоится сегодня, 2 декабря, и начнётся в 19:30 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Купить билет на матч «Пари НН» — «Урал» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»