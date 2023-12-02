Джанашия: в «Локо» хорошие пацаны — поборются с «Зенитом» и без Баринова с Галактионовым

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом».

«Локомотиву» будет сильно сложнее без Баринова и Галактионова в матче с «Зенитом». Когда из коллектива кто-то выпадает, это тяжело, а тут капитан и тренер. Но пацаны они все хорошие, поэтому думаю, что поборются. «Локо» способен дать бой «Зениту», почему нет? Могут собраться на одну-две игры. Если соберутся, получится хорошая игра. За счёт собранности, командной игры бой «Зениту» дать возможно.

Дисквалификация Баринова и Галактионова? Ну это же футбол! Кто-то, кто не понимает, что-то говорит. Ничего же сейчас не поменять. Главное — собраться и показать хороший футбол. Дисквалификации много не значат», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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