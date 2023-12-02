Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Григорян высказался об игре при низкой температуре воздуха

Александр Григорян высказался об игре при низкой температуре воздуха
Комментарии

Футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением на тему игры при низкой температуре воздуха.

«Не думаю, что найдётся хоть один футболист в мире, которому интересно играть при низкой температуре. Это же другое состояние стоп и пальцев на ногах, и когда они у тебя отмёрзли… Это как «Если птице отрезать руки, если ноги отрезать тоже, эта птица умрёт со скуки, потому что сидеть не сможет», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Завтра, 3 декабря, в Москве должен пройти сильный снегопад: по прогнозам погоды ожидается, что выпадет 30% месячной нормы осадков. На завтрашний день в столице запланированы две игры 17-го тура Российской Премьер-Лиги: ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит».

Материалы по теме
Эксклюзив
Клубы одобрили использование зимнего мяча другого цвета в матчах РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android