Александр Григорян высказался об игре при низкой температуре воздуха

Футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением на тему игры при низкой температуре воздуха.

«Не думаю, что найдётся хоть один футболист в мире, которому интересно играть при низкой температуре. Это же другое состояние стоп и пальцев на ногах, и когда они у тебя отмёрзли… Это как «Если птице отрезать руки, если ноги отрезать тоже, эта птица умрёт со скуки, потому что сидеть не сможет», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Завтра, 3 декабря, в Москве должен пройти сильный снегопад: по прогнозам погоды ожидается, что выпадет 30% месячной нормы осадков. На завтрашний день в столице запланированы две игры 17-го тура Российской Премьер-Лиги: ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит».