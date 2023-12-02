«Высказал честное мнение». Гюндоган — о критике в адрес «Барселоны» после «эль класико»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган ответил на вопрос о том, почему он решил раскритиковать сине-гранатовых после поражения в минувшем матче испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:2).

«Мне тяжело поставить себя на место других и понять, как они отреагируют на поражение, но я просто честно высказал своё честное мнение, не пытаясь ни на кого и ни на что нападать. Всякий раз, когда я критикую команду, я подвергаю критике и самого себя», — приводит слова Гюндогана beIN Sports.

Напомним, после проигранного «эль класико» немецкий полузащитник сказал, что он хотел бы видеть больше эмоциональной отдачи от партнёров по команде, а также что он перешёл в «Барселону» не для того, чтобы проигрывать важные матчи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.