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В «Баварии» прокомментировали решение об отмене матча Бундеслиги с «Унионом»

В «Баварии» прокомментировали решение об отмене матча Бундеслиги с «Унионом»
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Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался относительно ситуации с отменой и переносом матча 13-го тура немецкой Бундеслиги с «Унионом», который должен был состояться сегодня, 2 декабря, из-за сильного снегопада в Мюнхене.

«Мы очень сожалеем, что вынуждены отменить игру, но безопасность наших болельщиков и болельщиков «Униона» является нашим абсолютным приоритетом. Кроме того, доступ к «Альянц Арене» не гарантирован из-за многочисленных перекрытий дорог и различных перебоев в работе общественного транспорта. Мы сообщим вам о возможной новой дате как можно скорее», — приводит слова Дризена официальный сайт «Баварии».

Напомним, после 12 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 32 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Бундеслиге «Унион» заработал семь очков и расположился на 18-й строчке.

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