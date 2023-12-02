«Какой смысл об этом спрашивать?» Президент «Наполи» — о новом контракте для Кварацхелии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ответил на вопрос, планируется ли пролонгация трудового соглашения с вингером неаполитанского клуба Хвичей Кварацхелией.

«Какой смысл сейчас спрашивать о Кваре, ведь у него ещё четыре года по контракту», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение грузинского футболиста рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее агент Кварацхелии Мамука Джугели сообщил, что в ближайшее время в контракт футболиста будут внесены коррективы.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость грузина составляет € 85 млн.