«Он показал отличный менталитет». Тренер «Юнайтед» тен Хаг — о прогрессе Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил прогресс защитника Гарри Магуайра в нынешнем сезоне.

«Сейчас он очень важный игрок для нас. Он боролся и продемонстрировал отличный менталитет. В этом сезоне мы движемся в правильном направлении, и Гарри идёт в правильном направлении вместе с командой. Теперь нужно делать следующие шаги», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее английский защитник был номинирован на приз лучшему игроку ноября в английской Премьер-лиге. В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.