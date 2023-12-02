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«Он показал отличный менталитет». Тренер «Юнайтед» тен Хаг — о прогрессе Магуайра

«Он показал отличный менталитет». Тренер «Юнайтед» тен Хаг — о прогрессе Магуайра
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил прогресс защитника Гарри Магуайра в нынешнем сезоне.

«Сейчас он очень важный игрок для нас. Он боролся и продемонстрировал отличный менталитет. В этом сезоне мы движемся в правильном направлении, и Гарри идёт в правильном направлении вместе с командой. Теперь нужно делать следующие шаги», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее английский защитник был номинирован на приз лучшему игроку ноября в английской Премьер-лиге. В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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